Ivan Lessa: Caetano Veloso e outras curiosidades

Sempre que Caetano Veloso é controverso em entrevista, podemos estar seguros de uma coisa: vem aí lançamento de show, disco ou DVD dele mesmo. Ainda agora, em novembro, o laureado artista foi controverso com C maiúsculo. Chamou o presidente Lula de "analfabeto", "cafona" e "grosseiro".

Para dar uma colher de chá ao mundo anglo-saxão (o intérprete se acredita multilíngue), foi de controvérsia também para cima do pobre do Woody Allen, que anda numa baixa danada, coitadinho. Controverteu tachando-o de "careta" e "reacionário". A polêmica é a véspera do lançamento, segundo a cartilha e o almanaque do insigne baiano. Não deixa de ser curioso.

Curioso. Estamos numa época do ano em que eram lançados os almanaques. Não sei se isso ainda acontece. Seria bom. Almanaque do Tico-Tico, do Biotônico Fontoura, do Globo Juvenil. Não cortejavam a controvérsia a fim de se promover. Apenas iam às bancas e se ofereciam, mediante preço fixo, ao freguês.

Um fato curioso, suas curiosidades também. Depois de lidas todas as histórias, em quadrinhos ou não, seus horóscopos e previsões, ficava sobrando as curiosidades. Como um Caetano chegando atrasado a lançamento de DVD dele mesmo. Hora, pois, de ler as curiosidades. Que eram e continuam sendo curiosas. Com ou sem almanaque em torno.

Prova é que elas, as curiosidades, vêm circulando na internet. Eu já recebi uma boa pilha delas. Claro que faltam o Bolão, o Reco-Reco e o Azeitona, o Príncipe Valente e a melhor maneira de se limpar uma mancha de azeite da camisa, mas dá para quebrar o galho, matar a saudade. Num espírito natalino, sem querer vender nada, preocupado apenas em encher espaço e não o eventual leitor, com o intuito de apenas de entretê-lo por uns momentos, enumero algumas dessas curiosidades ora informatizadas.

Se você gritar sem parar por 8 anos, 7 meses e 5 dias, terá produzido energia sonora suficiente para aquecer uma xícara de café.

Se você soltar gases constantemente durante 6 anos e 9 meses, terá produzido gás suficiente para criar a energia de uma bomba atômica.

(Atenção! Quando eu escrevo "você", não é ao senhor, à senhora ou à senhorita que me refiro. É o "você"não especificado, o pronome indefinido. Faço ainda questão que fique claro que, em hipótese alguma, há qualquer alusão ao controvertido, e também controverso, Caetano Veloso. Grato.)

O coração humano produz pressão suficiente para fazer jorrar o sangue para fora do corpo a uma distância de 10 metros.

O orgasmo do porco dura 30 minutos.

Uma barata pode sobreviver 9 dias sem a cabeça até morrer de fome.

Bater a cabeça na parede continuamente gasta, em média, 150 calorias por hora.

O louva-a-deus macho não pode copular enquanto sua cabeça estiver conectada ao corpo. A fêmea inicia o ato sexual arrancando-lhe a cabeça.

A pulga pode pular até 350 vezes o comprimento do próprio corpo. É como se um Caetano Veloso pulasse a distância de um campo de futebol.

O bagre tem mais de 27 mil papilas gustativas.

Alguns leões acasalam até 50 vezes em um dia.

As borboletas sentem o paladar com os pés.

O músculo mais forte do corpo humano é a língua.

As pessoas destras vivem em média 9 anos mais do que as canhotas.

Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular.

A urina dos gatos brilha quando exposta à luz negra.

O olho do avestruz é maior do que seu cérebro.

As estrelas-do-mar não têm cérebro.

Os ursos polares são canhotos.

Os seres humanos e os golfinhos são as únicas espécies que fazem sexo por prazer.

Isso aí. Mas e o porco, hem?