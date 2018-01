Ivan Lessa: A Amazônia e a percussão mundial

No título desta coluna um trecho de uma coletânea de frases enviadas por um amigo e leitor contumaz (e sem Tomás também) das linhas que escrevo.

Figura bizarra que é, só me lê às sextas-feiras, motivo pelo qual neste dia publico sua terna colaboração comigo. É uma forma de agradecer. Obrigado, Carvalhinho!

Trata-se, a coluna, de trechos carinhosamente colhidos da mais recente prova de redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que, para quem não sabe, é uma prova criada em 1998 pelo Ministério da Educação do Brasil e que é utilizada como exame de acesso ao Ensino Superior em nossas universidades assim como também ferramenta para avaliar a qualidade do Ensino Médio em nosso querido país.

Queremos mostrar a nós mesmos (ou nos convencer) e ao mundo, que quiçá nos espreite, que não somos apenas esses cartões-postais: estátuas do Redentor, Pão de Açúcar, favelas pitorescas e lindas morenas dançando o samba na avenida, araras e Foz do Iguaçu. Absolutamente.

O Brasil é também ensino. E cultura. E não se pode ensinar ou adquirir cultura sem uma boa dose (três dedos, sem gelo, por favor) de senso de humor ou a picardia que é nosso distintivo em outras disciplinas tais como o futebol e a Fórmula 1.

No exame do ENEM de 2009, o tema foi Aquecimento Global. Das provas, algumas pessoas preocupadas com o presente do país do futuro, feito o bom Carvalhinho, pinçou as frases que me limito a enumerar sem comentar, pois não se fala de cadeira elétrica ou injeção letal em casa de enforcado. Ou coisa semelhante.

A elas, pois, e, com toda sinceridade, boa sorte, meu Brasil brasileiro. Você vai precisar dela.

***

"O problema da Amazônia tem uma percussão mundial. Várias Ongs já se estalaram na floresta."

***

"A Amazônia é explorada de forma piedosa."

***

"A floresta tá ali paradinha no lugar dela e vem o homem e créu."

***

"Tem que destruir os destruidores por que o destruimento salva a floresta."

***

"O grande excesso de desmatamento exagerado é a causa da devastação."

***

"Espero que o desmatamento sexta instinto."

***

"A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais que estão extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número respirando um ar mais limpo."

***

"A emoção de poluentes atmosféricos aquece a floresta."

***

"Tem empresas que contribui para a realização de árvores renováveis."

***

"Precisamos de oxigênio para nossa vida eterna."

***

"Os desmatadores cortam árvores naturais da natureza."

***

"A Amazônia tem valor ambiental ilastimável."

***

"Explorar sem atingir árvores sedentárias."

***

"Os estrangeiros já demonstraram diversas fezes enteresse pela amazônia."

***

"Paremos e reflitemos."

***

"A floresta amazônica não pode ser destruída por pessoas não autorizadas."

***

"A camada de ozonel."

***

"A Amazônia está sendo devastada por pessoas que não tem senso de humor."

***

"A cada hora, muitas árvores são derrubadas por mãos poluídas sem coração."

***

"A natureza está cobrando uma atitude mais energética dos governantes."

***

"O povo amazônico está sendo usado como bote expiatório."

***

"Na floresta amazônica tem muitos animais: passarinhos, leões, ursos, etc."

***

"Convivemos com a merchendagem e a politicagem."

***

"Na cama dos deputados foram votadas muitas leis."

***

"O que vamos deixar para nossos antecedentes?"