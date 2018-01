Ivan Angelo abre coleção de pocketes da Lazuli Editora A Lazuli Editora lança, nesta quinta-feira, a coleção Letra de Bolso com contos inéditos e reedições dos escritores Ivan Angelo, Silvio Fiorani e Roniwalter Jatobá. A coleção de livros pockets foi criada para publicar obras de importantes autores da literatura contemporânea brasileira, vindos de diferentes regiões do país. A Face Horrível, prêmio APCA em 1986, traz 14 contos de Ivan Angelo, que trata de temas cotidianos como a vida, a morte, o crime, a mentira e o sofrimento. Em Crônicas da Vida Operária Roniwalter Jatobá fala da vida dos operários do ABC Paulista, a maioria migrantes nordestinos. De Silvio Fiorani, a coleção Letra de Bolso lança Os Visitantes da Noite - contos, quase-memórias. O livro, parte de uma trilogia que o autor vem escrevendo há 20 anos, mostra, em 17 contos, a história da família Rovelli. O formato pocket foi escolhido com a intenção de oferecer ao público um preço final acessível (os livros vão custar entre R$ 15 e R$ 18). O projeto gráfico é assinado pelo diretor de arte Werner Schulz. Lançamento Coleção Letra de Bolso, da Lazuli Editora. A Face Horrível, de Ivan Angelo, R$ 18. Crônicas da Vida Operária, de Roniwalter Jatobá, R$ 15. Os Visitantes da Noite - contos, quase-memórias, de Silvio Fiorani, R$ 16. Livraria Revistaria Lima Barreto, no Reserva Cultural. Avenida Paulista, 900. 27/07. Grátis.