<i>Um Menino Muito Maluquinho</i> ganha prêmio na TV japonesa Televisão japonesa premia a série brasileira Um Menino Muito Maluquinho. Criada a partir do personagem do cartunista mineiro Ziraldo, ficou em primeiro lugar na categoria de melhor produção para o público de até 12 anos, competindo com 55 programas de 27 países, segundo informativo do Ministério da Educação, que apoiou a série vitoriosa na 33.ª edição do NHK Japan Prize. Um Menino Muito Maluquinho, dirigido por César Rodrigues, tem roteiro de Anna Muylaert e adaptação para a TV de Anna Muylaert e Cao Hamburguer, o mesmo diretor de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, vencedor da 30.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, encerrada no início deste mês. A série contém 26 programas que retratam a vida do personagem aos 5, 10 e 30 anos, vividos respectivamente pelos atores Felipe Severo, Pedro Saback e Fernando Alves Pinto. O programa estreou na TV Cultura em março deste ano. Um Menino Muito Maluquinho será reprisada na TV Escola, acessada por antenas parabólicas analógica ou digital e também pelos canais por assinatura Sky (27), Directv (237) e Tecsat (4). Os capítulos começarão a ser exibidos a partir do dia 6 de janeiro, sempre às 15 horas, aos sábados, com reprise aos domingos.