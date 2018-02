Itu Fashion Week

Os óculos redondinhos a la John Lennon 1973 não foram vistos por aqui. Não que estivesse aquele sol em Itu, mas o povo preferiu arcos com lentes escuras bem mais modernas. Bandanas e lenços (mesmo quando chiques) dão o recado do "fui andar no mato", equilibrado com um batom vermelho que responde: "Mas volto já já."

As três da foto dizem que não tiveram tempo de se arrumar e, por isso, vestiram "qualquer coisa". Se tivessem tido mais tempo, talvez não reunissem tão bem tudo o que se viu no gramado. "Compramos o ingresso na AV. Paulista às duas da tarde (são 18h)", diz Talita, Na pressa, o triunvirato teve de se maquiar (impecavelmente) no carro...

E lá estava Deise Azevedo, de 27 anos, com sua mochila impecável. Ela montou três looks para levar ao acampamento. No primeiro dia, do rock, jeans e casaco de couro preto. No dia desta foto, estava com um short jeans desenhado por ela com a barra virada. No dia seguinte, camiseta, bota e short, mas em outros tons. A tiara era multicolorida.

O frio faz mal à saúde do roqueiro quando ele abre o armário da barraca pela manhã (se é que tem armário nas tendas de Itu) e vai vestindo tudo o que levou de roupa. E quando acaba, pega a roupa da amiga, da irmã... Aí vira um heavy metal do hippie doido. Tá certo, cores vivas estão na moda. Mas o Restart não estava na programação. Ainda bem.

O frio faz bem ao roqueiro quando ele tem uma jaqueta de couro preta. De cabelo curto (coisa que não existia em Woodstock), essa figura aí de cima sabe a força desse patrimônio do rock and roll. A bolsa de cor viva moderniza o visual e não o deixa passar despercebido pela multidão. Mesmo no campo, o frio pode virar charme.