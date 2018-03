Itens raros vão hoje a leilão

A campanha foi apresentada ontem com um vídeo exibindo celebridades que gostam de Guerra nas Estrela. Haverá também um leilão on-line no qual os fãs darão seus lances por itens raros e exclusivos. O melhor prêmio, no entanto, será a oportunidade de jantar com os cineastas George Lucas, Chris Columbus, Francis Ford Coppola, Philip Kaufman e John Lasseter. Os leilões de caridade começam hoje, às 20 horas, e continuarão até as 20 horas (todos horários de Brasília) do dia 23.

Outra novidade será a reestreia de Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma no dia 10 de fevereiro próximo, nos cinemas, agora em versão 3D. Será o início de uma série de revisitações a clássicos contemporâneos nesse novo formato, que vai contar também com a volta de Titanic, uma das maiores arrecadações de bilheteria da história do cinema, no dia 6 de abril; e também de Top Gun, um dos primeiros sucessos de Tom Cruise, rodado em 1986. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS