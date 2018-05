Itaú Cultural tem série de eventos De amanhã ao dia 26, o Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, tel. 0--11 2168-1776) sedia a programação gratuita do Estéreo Saci, evento que neste ano tem como tema Lixo, Moda e Preconceito, com shows, debates, palestras e outras atrações. Entre os destaques da primeira semana, estão os shows do grupo Letuce (dia 9), da cantora Iara Rennó (10), do grupo Pitanga em Pé de Amora (11) e de Arrigo Barnabé, Paulo Braga e Sérgio Espíndola (12), sempre às 20 h e com participação da grife Daspre. Na próxima semana, no dia 15, às 20 h, Ignácio de Loyola Brandão, cronista do Estado, participa de debate. Veja a programação completa em www.itaucultural.org.br.