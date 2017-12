Itaú Cultural encerra ano com mostra 'Futuro do Presente' O ano já ganha ares de encerramento e as programações culturais logo mais entram em período "de férias". Mas ainda há novidades surgindo. Hoje, o Itaú Cultural abre, para convidados, a exposição "Futuro do Presente". A mostra abre amanhã para o público e fica em cartaz até fevereiro do ano que vem. Com curadoria de Agnaldo Farias e Cristiana Tejo, e projeto expográfico de Marta Bogéa, "Futuro do Presente" traz 17 obras realizadas pelo número equivalente de artistas, e propõe, principalmente, muita interação. Na essência, a idéia é discutir os rumos da arte a partir da produção no presente, sem, entretanto, predeterminar quais serão estes caminhos, nem os novos nomes. Entre os artistas convidados estão Cildo Meireles, Amelia Toledo, Chelpa Ferro, Chiara Banfi, Nelson Leirner e Paulo Bruscky, dentre outros. Apesar de não quererem dar respostas sobre o futuro, a visão dos curadores é de que toda obra carrega, de certa forma, uma tendência. "''Futuro do Presente'' parte da constatação de que todo trabalho do artista é uma afirmação, um caminho", conceitua Agnaldo Farias. Dentro deste conceito, estarão expostas obras que convocam os espectadores à interação e que não se limitam ao espaço físico. Já no dia da abertura, sorveteiros com carrinhos cheios de picolés de água sairão do Itaú Cultural para se espalhar pela avenida Paulista e pelos parques Ibirapuera e Villa-Lobos, o Largo 13 de Maio, e pelo centro da cidade. Esta é a obra "Elemento Desaparecendo, Elemento Desaparecido", de Cildo Meireles, e que serve bem para se ter uma idéia da dimensão interativa. Do futuro em si pouco se sabe, mas os artistas já apontam seus rumos. Futuro do Presente. Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, São Paulo. Tel (11) 2168-1777. Abertura hoje para convidados, às 19h30, e a partir de amanhã para o público. Terças a sextas-feiras, das 10 às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10 às 19h. Até 10 de fevereiro de 2008. Entrada gratuita.