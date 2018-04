Italiano Roberto Benigni leva Dante Alighieri aos EUA

"TuttoDante" (Todo Dante) tem como ponto de partida a maior obra do poeta, "a Divina Comédia", uma alegoria medieval em que Dante percorre os círculos do inferno até chegar ao fundo do poço, emerge no purgatório e finalmente ascende ao paraíso.

"Não sou professor -- sou um showman", disse Benigni em entrevista alguns dias antes de fazer sua estreia nos palcos norte-americanos com o show, na terça-feira. "Não esperem comentários ou notas de rodapé."

"TuttoDante" é em parte um show humorístico e em parte performance do quinto canto do poema, no qual Dante encontra amantes famosos do passado que foram punidos pela lascívia. O espetáculo já fez sucesso na Itália, além de Paris, Atenas e Londres.

Nas próximas semanas Benigni o levará para San Francisco, Nova York, Montreal, Boston, Toronto, Quebec, Chicago e Buenos Aires.

Celebridade na Itália há anos, Benigni ficou mundialmente conhecido em 1998 com sua tragicomédia sobre o Holocausto, "A Vida é Bela", que ele dirigiu e protagonizou. Ele recebeu o Oscar de melhor ator pelo filme, que também ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira.

Conhecido por seu humor e sátira política, Benigni infundiu um ânimo novo na cerimônia do Oscar quando subiu sobre seu assento, empolgado, ao ouvir que ganhara uma estatueta.

Ele fala do poema de Dante com empolgação semelhante, gesticulando animadamente e rindo quando reflete sobre em qual círculo do inferno colocaria o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, frequentemente alvo de seu humor mais cortante.

"Os humoristas têm o dever de fazer piadas para proteger as pessoas, os cidadãos, do poder - o governo", disse Benigni, falando em inglês.

Ele diz que é invejado por comediantes de fora da Itália, que lhe dizem: "Você tem sorte, Benigni -- tem Berlusconi."

"Quando Berlusconi não estava no poder, quando não era primeiro-ministro, eu me voltei a Dante porque não sabia o que fazer sem Berlusconi", disse Benigni, falando do magnata da mídia que foi eleito primeiro-ministro pela terceira vez em abril de 2008.

Benigni disse que Berlusconi será mencionado no show e que ele pode também falar sobre políticos americanos. Seu monólogo é em grande medida improvisado, mudando a cada noite.