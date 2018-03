ISRAEL PREMIA MUÑOZ MOLINA O espanhol Antonio Muñoz Molina é o ganhador do prêmio literário bienal de Jerusalém. De acordo com os organizadores da premiação, Molina foi lembrado por refletir a "liberdade do indivíduo na sociedade". No atual contexto, sua obra teria convertido o autor em "uma das maiores figuras literárias dos séculos 20 e 21". Segundo escritor espanhol a merecer a honraria, ele é autor de títulos como Vento da Lua, Lua Cheia e Sefarad (todos da Companhia das Letras). A condecoração será entregue no dia 10 de fevereiro, durante a cerimônia de abertura da feira internacional do livro de Jerusalém, que contará com a presença do presidente Simón Peres. / EFE