Isolada, Coréia do Norte abre novo local para turismo A Coréia do Norte, um dos países mais isolados do mundo, abriu ao turismo nesta quarta-feira um trecho pequeno, autorizando visitantes a conhecer uma cidade que faz fronteira com a Coréia do Sul e que foi a capital coreana na antiguidade. Os turistas que fizerem reserva antecipada, preencherem os formulários apropriados e pagarem o equivalente a 195 dólares poderão embarcar em um ônibus na Coréia do Sul, atravessar a fronteira fortificada e conhecer alguns locais altamente controlados em Kaesong, na Coréia do Norte. A agência de notícias Yonhap disse que, segundo agências de viagens, a Coréia do Norte fica com 100 dos 195 dólares pagos por pessoa. O passeio de um dia em Kaesong, situada a 70 quilômetros a noroeste de Seul, inclui paradas em templos budistas, uma cachoeira célebre na história coreana e outros locais ligados à capital antiga. O passeio é organizado pela Hyundai Asan, filiada ao Grupo Hyundai, sul-coreano. A mesma empresa também opera um resort nas montanhas da Coréia do Norte que já recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes desde que foi aberto, quase dez anos atrás. A pobre e paranóica Coréia do Norte controla os turistas a todo momento, colocando nos grupos "cuidadores" que dizem aos visitantes onde podem tirar fotos e frequentemente fazem monólogos em tom de propaganda política, elogiando a liderança norte-coreana.