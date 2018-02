ISOL VENCE NOBEL DO LIVRO INFANTIL A ilustradora argentina Isol venceu o cobiçado prêmio sueco de literatura infantil Astrid Lindgren. O prêmio é concedido todo ano pelo governo sueco e garante ao vencedor cerca de US$ 750 mil. Nascida em Buenos Aires, em 1972, Marisol Misenta, ou Isol, é ilustradora, cartunista, designer, autora, cantora e compositora. A argentina foi escolhida por um júri de 12 experts internacionais em literatura infantil, que, de acordo com o Guardian, elogiou a sua criação de "livros feitos pelo olhar da criança". O prêmio honrou os mais de dez títulos em sua obra, desde Vida de Perros, de 1997, ao mais recente El Globo.