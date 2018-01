IsoHunt vai sair do ar após derrota judicial Após disputa judicial, a Motion Picture Association of America entrou em acordo que fechará o IsoHunt, site de compartilhamento de arquivos como músicas e filmes pela internet. A determinação prevê que o site, acusado de disseminar arquivos pirata, saia do ar dentro de uma semana e pague multa de US$ 10 milhões. No passado, a entidade que defende interesses de produtores tirou serviços similares do ar.