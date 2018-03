Isis vai te seduzir

Isis Valverde pode dizer que, finalmente, subiu na vida. Frequentadora de um carnaval fora de época em Belo Horizonte, na adolescência, a atriz costumava curtir os shows na pista com as amigas. Agora, aos 25 anos, ela foi parar em cima do trio elétrico como protagonista de O Canto da Sereia, microssérie que estreia terça-feira na Globo, em que a morena interpreta uma estrela do axé.

Encarar a multidão de 800 figurantes do alto, nas ruas de Salvador, onde a história é ambientada, foi o grande desafio. "Se você parar muito para raciocinar, fica meio bobo e acaba não fazendo nada. A minha vida artística é essa tentativa. Se você vai pronto para cantar e fazer todo mundo acreditar que você virou uma cantora, todo mundo acaba acreditando que você está acreditando. Não deu muito tempo de ter medo. Ou cantava ou cantava, não tinha essa", relembra a atriz, que teve um entourage, assim como as cantoras de verdade. "Tinha uma equipe para não me deixar ficar sem voz, pois fico rouca muito facilmente."

Na atração, baseada na obra homônima de Nelson Motta, Isis encarna a cantora Sereia, que morre ao levar um tiro no topo do trio elétrico. A trama se desenrola em torno da procura pela identidade do assassino. Com um sucesso meteórico e um passado com histórias mal-acabadas, Sereia pode ter provocado a própria morte. "Ela foi precoce, não teve base para lidar com isso. Às vezes, é grossa, deixa (o sucesso) subir à cabeça. Coisas pesadas aconteceram muito cedo na vida dessa menina", conta Isis.

Durante a preparação para a série, que começou quando a mineira ainda estava dando expediente em Avenida Brasil, ela tentou se sentir como a personagem antes de decorar os roteiros. "Primeiro, trabalho o corpo e a voz, depois o texto. Se você não tem alma para colocar nas palavras, não adianta nada", sentencia. Isis jura que, no novo trabalho, não deixou nenhum resquício da periguete Suellen da trama de João Emanuel Carneiro. "São dois perfumes de mulher diferentes, que não dá para confundir. Terminei o ano como uma alquimista mais refinada, porque tive de trabalhar com duas mulheres com cheiros diferentes e dar conta do recado", filosofa.

Para as performances de Sereia, Isis não precisou de dublagem. "Por enquanto, é minha voz mesmo. Nunca cantei na vida, estou tendo uma experiência. Não sou uma cantora, sou uma 'cantriz'", faz graça. Parte das músicas interpretadas por ela foi composta especialmente para a produção.

Por ser uma estrela da música, Sereia terá um velório pop e aberto ao público. Em vez de ficar em um caixão de madeira, o corpo da cantora será exposto em uma caixa de vidro com luzes fluorescentes. "É marketing. A série mostra como isso mexe com a pessoa", analisa Isis, que exercitou a paciência nas cenas da morte. "Fiquei três horas e meia parada. Pensei: 'Vamos trabalhar a mente'. Meu corpo ficava inerte, era só concentração."

A jovem também precisou aprender a esperar para entrar em cena. Por causa da estética de cinema que a atração recebeu, o elenco demorava a entrar enquanto a equipe ajustava a iluminação do set. "Demora um pouco mais. Mas era uma demora prazerosa. Eu ia ver cena em que eu nem estava para ver a luz."

Em meio aos exageros da ficção, O Canto da Sereia tocará em situações próximas da realidade. Doutor Jotabê (Marcos Caruso), o fictício governador da Bahia, mantém vínculos com os artistas locais para se fortalecer politicamente e garantir a reeleição. "Há uma ligação do marqueteiro dela com o dele", explica Isis, citando o personagem Tuta Tavares, publicitário vivido por Marcelo Médici.

As cenas de Sereia com sua empresária, Mara (Camila Morgado), sugerem um romance secreto. Além dos olhares entre as duas, elas também partem para uma viagem à Patagônia argentina, cujas tomadas têm clima de lua de mel. A protagonista, porém, diz que não há clima de amor entre as duas.

"Isso depende do que o diretor vai fazer. Não há cena de sedução", garante. Isis Valverde acredita que um possível relacionamento homossexual na trama não causaria rejeição por parte do público. "As pessoas vão ficar mais presas ao que está acontecendo. É tão encantador o que fazem com as imagens e a fotografia que as pessoas não vão prestar atenção nisso. O gay no Brasil já está resolvido. Não é mais 'Ah, é gay'. Não é mais notícia. Essa coisa sexual já está resolvida", diz.

Na trama, Sereia também rouba o coração de Paulinho de Jesus (Gabriel Braga Nunes), produtor musical que ajudou a torná-la um sucesso e, em seguida, teve um relacionamento que não terminou bem. "Ela é uma típica sereia, é apaixonante, tem muita luz e alegria, contagia. Todo mundo acaba se envolvendo até mesmo sem ela querer. Ela seduz, não por inteligência sexual, é o jeito dela." Isis, no entanto, diz que não se acha nenhum pouco sedutora. "Eu não. Imagina se todo mundo resolve se jogar na água para ir atrás de mim", brinca.

Ainda este ano, a atriz vai mostrar outra vertente no longa-metragem Faroeste Caboclo, de René Sampaio, inspirado na música de Renato Russo. No longa, que segue a letra da canção e narra a trajetória de João de Santo Cristo (Fabrício Boliveira), um homem do interior que envereda para o crime ao chegar a Brasília, Isis será a mocinha Maria Lúcia. "Eu chorei quando peguei o papel, fiquei emocionada", confessa.

Mesmo com as promessas de sucesso na televisão e no cinema, a mineira que foi criada em Aiuruoca avisa que os próximos passos serão para longe das câmeras. "Estou pedindo férias agora, quero ir para a cachoeira, ver meu pai."