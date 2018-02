Iscas para os mesmos fãs

Das gravações avulsas, algumas saíram em compactos - como Esotérico, com Gal Costa, O Seu Amor e São João, Xangô Menino, com os Doces Bárbaros, e Hino de Nossa Senhora da Purificação, com Caetano Veloso - e discos coletivos, como Phono 73 (Oração de Mãe Menininha, de Dorival Caymmi, duo com Gal, e Preciso Aprender a Só Ser, de Gilberto Gil). O material mais raro vem do LP Nova Bossa Nova - Festival Folklore e Bossa Nova do Brasil "71, feito de encomenda para o mercado alemão, em que Bethânia canta Não Tem Solução (Caymmi) e um medley com Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira), Último Pau-de-Arara (Venâncio/Corumbá/J.Guimarães) e Pau- de-Arara (Guio de Moraes/Luiz Gonzaga), com o Terra Trio.

Há também faixas extraídas de álbuns coletivos, como Recife Frevoé (1996) e Dorival (1994), e até Segue o Teu Destino (poema de Fernando Pessoa musicado por Sueli Costa), do CD-brinde que acompanhava o programa do show Imitação da Vida. Entre outros bons momentos, há duetos com Alcione, Vinicius de Moraes, Toquinho, Dona Ivone Lara, Nelson Gonçalves, Joyce e Erasmo Carlos. É um bom panorama do alcance da grande intérprete.