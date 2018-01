Isay Weinfeld abre mostra e lança livro O arquiteto Isay Weinfeld inaugura hoje, às 18 horas, na Etel Interiores, uma exposição de móveis e objetos. São oito peças feitas em madeira, metal e sementes. A mostra fica aberta até 30 de abril. Na ocasião, será lançado o livro Isay Weinfeld (Viana & Mosley), com texto do editor-executivo do Estado Daniel Piza. Etel Interiores. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.834.