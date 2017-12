Isaías Pessoti ganha prêmio literário na Itália O brasileiro Isaías Pessotti conquistou, na Itália, o Prêmio Literário Internacional Maestrale - San Marco, com a obra "Aqueles Malditos Cães de Arquelau", que foi publicado aqui no Brasil pela Editora 34 e na Itália, pela Editora Italianova. Votado como melhor romance estrangeiro deste ano, o escritor, de Ribeirão Preto, vai receber a prêmio no dia 3, em Sestri Levante, em Gênova, na Itália. O enredo do romance se passa em Milão no final da década de 1960, quando um grupo de jovens pesquisadores se deparam com um enigma histórico dos mais cativantes: o de um inédito manuscrito do século XV. Iniciam então uma investigação de dar inveja a qualquer romance policial, na qual aos poucos vão decifrando o mistério que se esconde entre os afrescos e a arquitetura da villa, com os aromas e sabores da culinária, a textura dos vinhos, o relevo das paisagens do norte da Itália, numa viagem entre presente e passado. "Aqueles Cães Malditos de Arqueleau", romance de estréia de Isaías Pessoti, recebeu o prêmio Jabuti de 1994.