Isabelli Fontana rouba a cena em evento de moda praia no Rio

A modelo Isabelli Fontana roubou a cena na tarde desta quinta-feira, 6, no Rio. A modelo participou do desfile do estilista Carlos Miele na abertura do Claro Rio Summer, evento de moda de alto verão criado pelo publicitário Nizan Guanaes. Ao todo, dez grifes de São Paulo e seis do Rio são esperadas a partir desta quinta até sábado na passarela. A idéia do evento é lançar o Rio como principal pólo de moda praia do mundo, desbancando a Miami Swimwear Week. Entre as grifes participantes, todas, à exceção da novata 284, cria da Daslu, já participaram da São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio, as duas semanas de moda mais importantes do País, e são vendidas no exterior. Veja também: Blog da Revista: Chuva e sol na abertura do Claro Rio Summer Isabelli era só sorrisos no desfile de Carlos Miele. Desfile foi realizado no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro Foram convidados jornalistas estrangeiros de publicações do peso de 'Vogue', 'Marie Claire' e 'New York Times' Foram investidos R$ 10 milhões e convidados jornalistas estrangeiros de publicações do peso de Vogue, Marie Claire e New York Times. E compradores de importantes lojas, como a inglesa Harrods, a americana Barneys e a francesa Colette. Para atrair os olhares de fora, foram chamados profissionais como Carlos de Souza, braço direito do italiano Valentino por 20 anos, e Robert Forrest, que trabalha com Armani e Calvin Klein. Fotos: Marcos D'Paula/AE (Com informações de O Estado de S. Paulo)