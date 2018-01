Isabelli Fontana pode estar grávida A modelo Isabeli Fontana, que se casou com o ator Henri Castelli há pouco mais de três meses, pode estar grávida. Segundo a revista Contigo!, a top teria recorrido a uma clínica de inseminação artificial por desejar ter uma menina. Ela já é mãe de Zion, de três anos, filho dela com o modelo Álvaro Jacomossi. Isabeli já estaria na sétima semana de gestação, segundo a Contigo!, e teria realizado a inseminação na Clínica Medicina da Mulher, em São Paulo. A top Isabelli Fontana foi a estrela do desfile da Tessuti, na São Paulo Fashion Week de 2004, e causou sensação ao desfilar ao lado de seu ex-marido Álvaro Jacomossi, e do filho Zion, que na época tinha 1 ano e quatro meses.