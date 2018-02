Isabella Rossellini vai presidir júri

A atriz italiana Isabella Rossellini presidirá o júri da 61.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que ocorre entre 10 e 20 de fevereiro do ano que vem. O anúncio foi feito ontem pelos organizadores do evento. Este ano, o presidente foi o cineasta Werner Herzog. Segundo o diretor do festival, Dieter Kosslick, Isabella é uma "artista multifacetada e criativa, com grande experiência no cinema europeu, americano e internacional". Ela estreou como diretora com o curta-metragem Green Porno, durante a edição do festival de 2008. Entre seus trabalhos marcantes como atriz estão Veludo Azul e Sem Medo de Viver.