Isabella Rossellini confessa ter herdado obsessão por limpeza da mãe

A atriz e produtora italiana Isabella Rossellini, presidente do júri do Festival de Berlim que começa em fevereiro, confessou ser uma obsessiva com a limpeza de sua casa.

"Sou uma mestre em limpeza", afirma a protagonista dos filmes Veludo Azul e Amantes em declarações divulgadas nesta quarta-feira, 12, pela edição alemã da revista Vogue, nas quais reconhece que herdou a obsessão de sua mãe, a atriz sueca Ingrid Bergmann.

"Quando minha mãe não estava filmando e ficava em casa, passava o dia limpando de maneira apaixonada. Ela amava a ordem e a limpeza e por isso não era fácil viver com ela na Itália, nem com meu pai italiano", revelou Isabella, que é filha do diretor Roberto Rossellini.

Além disso, aos 58 anos de idade, a atriz assegura que não vê problema algum em envelhecer. "Quando vejo no espelho que minhas pálpebras estão caindo, isso não significa o fim do mundo".

"Não são as rugas que me dão medo, o grande problema é ser catapultado para fora da sociedade", revelou a italiana.