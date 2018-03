Isabel Allende vence o Andersen A escritora chilena Isabel Allende foi anunciada ontem vencedora do Prêmio Hans Christian Andersen de Literatura "por suas qualidades como narradora mágica e seu talento para enfeitiçar seu público". A premiação dinamarquesa é de 67 mil. A cerimônia de entrega ocorrerá em 30 de setembro em Odense, cidade natal do escritor Andersen (1805-1875), autor de clássicos infantis como O Patinho Feio e O Soldadinho de Chumbo. Na ocasião, Isabel Allende vai participar de leitura na Biblioteca Central de Odense. A autora de A Casa dos Espíritos sucede a britânica J.K. Rowling, criadora da saga infantil Harry Potter e vencedora do prêmio em 2011. / EFE