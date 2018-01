Isabel Allende vai lançar em dezembro livro de memórias A escritora chilena Isabel Allende, autora de A Casa dos Espíritos e escritora latino-americana mais lida no mundo, revelou que já enviou para a Espanha o manuscrito de Una Tribu de Novela, livro em que narra seus últimos dez anos de vida. A nova obra deve chegar às livrarias em dezembro. A escritora, que chegou na terça-feira, 13, em Santiago, para participar da filmagem de um documentário sobre sua vida para a televisão britânica, declarou que fez o possível com o novo romance, mas o resultado "nunca é igual a uma memória". "Uma memória é arrancar algo da alma. Você o faz porque necessita, mas não fica igual. Fiquei com a tranqüilidade de que fiz o que pude", afirmou ao jornal La Tercera. Isabel percorre nesta quarta, 14, o palácio de La Moneda, o balneário da Ilha Negra e o Cerro San Cristóbal de Santiago - para a gravação do documentário sobre sua vida que é dirigido por Claire Holland e será exibido no dia 18 de março. "Estou um pouco assustada. Interrompi um trabalho. Nunca saio nos primeiros meses do ano porque os dedico às minhas tarefas. Começo no dia 8 de janeiro e escrevo até terminar um livro. Mas esses ingleses tinham programado o documentário há muito tempo", explicou. "A verdade é que estou pegando uma carona. Não sugeri nada para esse documentário. Eles escolheram as locações de acordo com os temas que vão tratar baseados nos livros. Eu estou disposta a falar de tudo que sei, o que não é muito", esclareceu. Em agosto de 2006, Isabel lançou o livro Inés del Alma Mía - que conta a história de Inés Suárez, companheira de Pedro de Valdívia na conquista do Chile -, ainda não disponível em português. A última obra da escritora que saiu no País foi Zorro - Começa a Lenda (El Zorro - Comienza la Leyenda), lançada em 2006 pela Bertrand Brasil.