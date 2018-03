Irmãs Kardashian são alvos de processo de US$5 milhões

A ação coletiva, que foca o contrato entre as irmãs com a empresa de produtos, foi registrada na quinta-feira em uma corte federal em Nova York em nome de quatro autores do processo que utilizaram o produto.

Os autores, que vivem em Nova York, Califórnia e Flórida, argumentam no processo que as afirmações feitas nas ações de marketing da QuickTrim e das Kardashian eram "falsas, enganosas e sem fundamento".

Eles disseram ainda que "não havia evidência científica competente e confiável que sustentava as afirmações."

O ingrediente principal das pílulas é uma grande dose de cafeína, misturada com ingredientes herbais, cuja eficiência nunca foi comprovada clinicamente, constatou o processo.

A ação busca indenizações de mais de 5 milhões de dólares pelos danos. Um representante das irmãs Kardashian e autoridades da QuickTrim não foram encontradas para comentar sobre o caso.

Kim Kardashian é umas das estrelas de reality show mais bem pagas da TV norte-americana. Estima-se que ela recebeu 6 milhões de dólares por seu programa de TV, linha de roupas e diversas campanhas de produtos de ginástica, beleza e outros tipos.

(Por Piya Sinha-Roy)