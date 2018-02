Irmãs Celia e Celma lançam álbum de cânticos católicos

"Nas cidades do interior mineiro o ritual da procissão de coroação de Nossa Senhora ainda é uma tradição forte. Quando éramos crianças também participávamos dessas procissões", lembra Celia. "Alguns desses cânticos ainda são entoados nessas cerimônias", completa a outra irmã. Em todas as canções Celia faz a primeira voz e Celma a segunda. O encarte traz a reprodução de algumas fotos da infância das cantoras, quando se vestiam de anjos para acompanhar o cortejo.

No disco, parte das composições é de domínio público e de autores desconhecidos. Algumas delas foram adaptadas pelas próprias intérpretes. Mas há também a composição "Ó Maria Concebida sem Pecado", de Lamartine Babo (1904-1963), que chegou a ser registrada como um cântico de origem alemã. Mas, segundo Celia e Celma, a música foi composta por Lamartine quando ele tinha apenas 15 anos. O cantor também teria confirmado a autoria da canção num programa da TV Itacolomi, do qual o crítico musical Sérgio Cabral (pai do governador do Rio de Janeiro) era redator.

Informações e curiosidades sobre cada canção, como no caso desta do compositor carioca, acompanham todas as faixas. Outro exemplo é "Tantum Ergo", interpretada em latim. Trata-se de uma canção composta por São Tomás de Aquino (1225-1274) em 1264, até hoje cantada durante a adoração à hóstia. O canto latino já foi musicado por compositores como Mozart, Schubert, Verdi e Berlioz. A versão do álbum é de Franz Josef Haydn (1732-1809).

As irmãs gravaram o primeiro disco solo em 1987 e em 1990 participaram da novela "Ana Raio e Zé Trovão" (TV Manchete), interpretando as irmãs cantoras Luminada e Luminosa. Em 2004 contracenaram com Ronald Golias (1929-2005) no humorístico "Meu Cunhado", no SBT. De 1998 a 2007 elas apresentaram e dirigiram um programa que levava o nome de ambas no Canal Rural, em que convidavam ao palco duplas caipiras, violeiros e compositores. As informações são do Jornal da Tarde.