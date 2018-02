Irmãos lembram Michael Jackson Os três anos da morte do cantor norte-americano Michael Jackson serão lembrados amanhã em um concerto no Fox Theatre de Detroit, EUA, com a participação de seus irmãos, que formaram com o músico o grupo The Jackson Five nos anos 1960. O conjunto faz uma turnê pelos EUA que vai terminar em julho, em Washingon, a primeira desde 1984 que reúne os irmãos do cantor. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, vítima de intoxicação aguda de um anestésico administrado por seu médico, o cardiologista Conrad Murray, condenado a quatro anos por homicídio involuntário. Ele está preso em Los Angeles. / EFE