Irmãos Dardenne falam de filme que abre a Mostra de São Paulo

Jean-Pierre e Luc, os irmãos Dardenne, na abertura, Alexander Sokurov no encerramento. A 35.ª Mostra, que começa hoje para convidados, não terá Leon Cakoff, mas o tipo de autor - e de cinema - que ele ajudou a impor no mercado brasileiro dará as cartas e este é o seu legado. Em Cannes, os Dardenne costumam dizer que devem tudo à vitrine do maior festival do mundo. No Brasil, eles são crias da Mostra. E têm o perfil humanista que agradava a Leon e que o levou a criar o troféu Humanidade, que este ano será atribuído a Atom Egoyan, outro dos inúmeros autores (Manoel de Oliveira, Abbas Kiarostami, Aki Kaurismaki, etc.) que a Mostra revelou no País.

Em Cannes, em maio, os Dardenne comentavam que é fácil filmar o mal que os homens fazem a outros homens. Mais difícil foi filmar a bondade, a superação, a crença no homem. Após duas Palmas de Ouro (por Rosetta e O Filho), os Dardenne receberam este ano o prêmio especial do júri, por O Garoto da Bicicleta. E Luc contava: "Era uma história que nos perseguia havia tempos. Terminou se impondo. Uma mulher ajuda um garoto a sair da violência que ameaça devorá-lo. A primeira imagem era sempre a do garoto, uma bola de nervos, agraciado e pacificado pela bondade natural de outro ser humano".

E Jean-Pierre acrescentava - "Quando começamos as desenvolver o projeto, Samantha era uma médica, mas depois pensamos que seria muito óbvio termos uma médica humanista. Ela virou cabeleireira e o seu instituto de beleza está encravado há tempos na vizinhança em que se passa a história." E agora é Luc quem esclarece - "Tínhamos sempre duas preocupações. Evitar o sentimentalismo e também as explicações psicológicas. O espectador não sabe por que Samantha é solidária. Ela é - ponto. Não queríamos usar o passado para explicar o presente. Seria fácil."

A explicação vem de outra forma, por meio da participação de uma estrela, Cécile de France. "Você tem razão. Se tivéssemos uma atriz desconhecida, o espectador poderia ter dúvida. Cécile facilita as coisas. E ela tem esse rosto luminoso, esse sorriso que encarna a graça. Apesar da violência da história de Cyrill (o garoto), o filme deveria representar uma novidade para nós. Le Gamin au Vélo é luminoso. Filmamos no verão, e com Cécile o partido estava ganho."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como a atriz entrou no universo dos irmãos? "Somos todos belgas, Cécile inclusive recupera seu sotaque. Em nosso primeiro encontro, depois de ler o roteiro, ela perguntou sobre as motivações da personagem. Quando lhe dissemos o que queríamos fazer, ela disse que confiava em nós e se entregou." E o garoto, Thomas Doret? "Fizemos do mesmo jeito como das vezes anteriores em que buscamos um ator da sua idade. Colocamos um anúncio no jornal, fizemos entrevistas, testes. Thomas foi dos primeiros a atender ao chamado. Imediatamente, fomos atraídos por seu olhar, por uma certa petulância na maneira de se posicionar. E nos impressionou como ele era concentrado. Sabia o que queria."

Filmagens diurnas (a maioria), no verão. Um set tranquilo. E o roteiro? Jean Pierre esclarece que a escritura demorou cerca de um ano, mas com muitas pausas. "Já tínhamos conversado muito sobre o assunto. Partimos do garoto e, como sempre que fazemos isso, o personagem se impõe. Tínhamos muitas anotações. O importante era definir a estrutura. Escrevemos a primeira versão, a segunda... O filme foi ficando cada vez mais claro para nós."

A filmagem demorou 55 dias e o filme foi pensado como um triângulo. "O bosque é o lugar que exerce uma atração perigosa sobre Cyrill. A cidade encarna o passado com seu pai e o presente com Samantha. O posto de gasolina é o lugar de passagem, para o qual a trama converge muitas vezes." Nada de psicologia, mas por que os Dardenne se interessam tanto por relações entre pais e filhos? "Vivemos num mundo em que os indivíduos não contam. Como reação a isso, nos interessa criar elos entre as pessoas. Não precisam ser laços de sangue, biológicos. Samantha é a prova. Cyrill encontra nela a atenção que o pai lhe nega. O tema do filme é a doçura de Samantha. Foi a primeira vez que filmamos o bem que uma pessoa pode fazer a outra. Foi, também para nós, uma experiência pacificadora."