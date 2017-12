'Irmãos Coragem' baixa na internet

O Sítio do Picapau Amarelo em versão animada, realizado pela produtora Mixer, ganha uma 2ª temporada na Globo a partir de 6 de julho. Serão 26 episódios de 10 minutos cada, agora com Saci e Tio Barnabé, que não apareciam na 1ª temporada.

A exemplo do que aconteceu com a primeira temporada do Sítio animado, a nova safra também está destinada ao Cartoon Network, que ainda não tem previsão para sua estreia.

Por falar em Sítio, a TV Cultura havia anunciado para o dia 1º a estreia de outra versão da obra de Monteiro Lobato - aquela produzida pela Globo entre 2001 e 2007. Mas a iniciativa foi abortada pela nova presidência da Fundação Padre Anchieta e não há nova data prevista para tanto.

O Sítio na Cultura faz parte de um acordo com a Globo, que em troca da produção poderá exibir o Castelo Rá-Tim-Bum e o Cocoricó no seu canal internacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Série de Aaron Sorkin que fez barulho em sua primeira temporada, The Newsroom chega ao Brasil apenas um dia após sua estreia nos Estados Unidos. A HBO põe a nova safra no ar em 15 de julho.

Musa de Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, e Fernando Trueba, cineasta espanhol premiado com Oscar por Belle Époque (1993), falam hoje sobre processo criativo a funcionários da Globo - autores, atores, maquiadores, figurinistas, diretores e cenógrafos, no Projac.

Gabi Quase Proibida estreou com 3 pontos de audiência, tendo Ney Matogrosso como entrevistado, no SBT, de 0h14 à 1h16.

Na Band, outro ídolo da MPB dava entrevista a Danilo Gentili. Era Milton Nascimento, garantindo também 3 pontos no Ibope ao Agora é Tarde, quase no mesmo horário de Gabi - de 0h10 à 1h08.

Roberto Cabrini renovou contrato com o SBT.

Se você passou por essa figura, ontem à tarde, em plena 25 de Março, saiba que por trás desse fantasia estava o apresentador Rodrigo Faro. Seguranças e câmeras o escoltaram de longe, para gravar o quadro Encontro com Fã, do programa O Melhor do Brasil.

Quem é esse sujeito?

Se você passou por essa figura, ontem à tarde, em plena 25 de Março, saiba que por trás desse fantasia estava o apresentador Rodrigo Faro. Seguranças e câmeras o escoltaram de longe, para gravar o quadro 'Encontro com Fã', do programa O Melhor do Brasil.