Irmãos Caymmi tocam juntos no Sesc Pinheiros em SP Filhos do músico baiano Dorival Caymmi, Dori e Danilo também enveredaram para a música, assim como fez a filha Nana. Hoje e domingo, entretanto, apenas os filhos homens estarão no projeto Mano a Mano, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, que tem como objetivo levar aos palcos, mais do que seus dotes musicais, a afinidade que une os dois neste cenário. A dupla deverá contar histórias da vivência musical iniciada quando criança, com as referências paternas. Com Dori no violino e Danilo na flauta, os irmãos planejam passear tanto pelo erudito quanto por obras populares, lembrando claro de Dorival Caymmi. Para o repertório, reservaram parcerias realizadas entre eles e outros compositores como Paulo César Pinheiro, Paulinho Tapajós e Nelson Mota. Entre elas, De Onde Vens, Meu Menino e a clássica Andança. Mas os irmãos também apresentam ao público canções inéditas, como O Bem e o Mal (Danilo e Dudu Falcão) e Toada à toa, de Danilo com seu pai. Eles interpretam ainda canções de outros nomes da MPB, a exemplo de Milton Nascimento, Chico Buarque e Tom Jobim. Serviço: Mano a Mano - Dori e Danilo Caymmi. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195. Hoje, às 21h, e amanhã, às 18h. Ingressos: R$ 15,00. Informações: (11) 3095-9400.