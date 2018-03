Irmão quer turnê britânica em homenagem a Jackson Um dos irmãos de Michael Jackson, Tito Jackson, planeja homenagear o Rei do Pop na Grã-Bretanha em uma turnê neste ano. Tito acompanhará a cantora soul Gladys Knight em uma série de concertos a partir de 6 de outubro em Manchester. Os promotores da iniciativa afirmaram que o músico de 55 anos interpretará canções de Michael e do grupo Jackson 5, durante a turnê "Midnight Train to Love".