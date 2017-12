Irmão mais novo de Paris Hilton é preso por dirigir alcoolizado

A Polícia de Malibu, na Califórnia, deteve nesta terça-feira, 12, Barron Hilton, irmão mais novo da socialite Paris Hilton, por dirigir sob efeito de álcool. Hilton, de 18 anos, foi detido às 8 da manhã - horário local - após bater seu carro perto de um posto de gasolina em Malibu, segundo informou o porta-voz do Xerife do Condado de Los Angeles, Steve Whitmore. O nível de álcool no sangue de Hilton era de 0,14% - o limite legal para os maiores de 21 anos é de 0,08%. Para um menor de 18 anos, no entanto, qualquer nível de álcool no sangue é considerado ilegal na Califórnia. Em declarações ao site especializado em notícias de celebridades TMZ, seu pai, Rick Hilton, indicou que até o momento não havia falado com seu filho ou com a polícia. "Mas se o que ouvi é verdade, é uma situação muito preocupante, e teremos muito o que conversar", disse Rick Hilton. Sua irmã, Paris, entrou na prisão em 23 de junho de 2007, permanecendo na cadeia por 23 dias por descumprir os termos da liberdade condicional, pena que a socialite cumpria após ser flagrada dirigindo alcoolizada.