Irmão de Jackson planeja tributos na Grã-Bretanha

Tito, membro do Jackson 5 junto com Michael e seus irmãos Jermaine, Jackie e Marlon, participará com Gladys Knight no que tem sido considerado sua turnê de despedida.

De acordo com comunicado dos organizadores, Tito se apresentará com sua banda The Funk Brothers e cantará hits escritos por Michael e pelo Jackson 5 assim como músicas de seu próximo álbum que deverá ser lançado no final deste ano.

"O Reino Unido foi um lugar especial para meu irmão Michael; e estou muito contente em poder dar minha homenagem aos fãs deles lá", disse Tito. "Estar apto a fazer isto enquanto apoiar nosso querido amigo Gladys é uma benção completa".

A turnê de Knight começa em 6 de outubro em Manchester e passará por sete cidades, incluindo Londres, Liverpool e Cardiff.

O tributo de Tito, que terá a presença de outros familiares de Jackson, irá de alguma forma compensar fãs britânicos que aguardavam uma grande homenagem à Jackson em Londres.

O cantor morreu vítima de problemas cardíacos em 25 de junho enquanto se preparava para uma maratona de 50 apresentações em Londres, no que seria sua volta aos palcos após anos de recluso.

Um grande tributo está sendo planejado em Viena para 26 de setembro organizado pelo irmão de Jackson, Jermaine.

