Irmão da princesa Diana vai se casar novamente

Charles, que tem 46 anos e é o nono conde Spencer, vai se casar em 18 de junho com Karen Gordon, fundadora e executiva-chefe da organização Whole Child International, na residência ancestral da família, onde Diana foi sepultada.

O casamento, que será o terceiro do conde, será realizado algumas semanas após o casamento do príncipe William, seu sobrinho, com Kate Middleton, que será celebrado em 29 de abril na Abadia de Westminster.

Spencer fez um discurso emotivo no funeral de Diana em 1997, repreendendo a família real britânica e a imprensa.

Em um discurso de homenagem que foi enormemente aplaudido na Abadia de Westminster e fora dela, ele acusou a mídia de perseguir Diana, zombar de suas obras beneficentes e estar "do lado oposto do espectro moral" em relação a ela.

Spencer tem quatro filhos de seu primeiro casamento, com a ex-modelo Victoria Lockwood, e dois filhos de seu segundo casamento, com Caroline Hutton.

(Por Caroline Copley)