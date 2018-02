Irmã de Britney Spears está grávida aos 16 anos

A irmã de 16 anos da cantora Britney Spears, Jamie Lynn Spears, está grávida. Ela interpreta uma estudante no programa Zoey 101 do canal Nickelodeon. O canal a cabo confirmou a gravidez de Jamie em uma reportagem da próxima edição da revista de celebridades OK!. "Respeitamos a decisão de Jamie Lynn de se responsabilizar nesta situação pessoal. Sabemos que é um momento muito difícil para ela e sua família, e nossa principal preocupação agora é o bem-estar dela", disse o Nickelodeon em um comunicado enviado a Reuters. Jamie Lynn Spears, uma estudante secundária que vive em Louisiana, supostamente conheceu o pai da criança, Casey Aldridge, na igreja. Sua irmã mais velha, Britney Spears, perdeu a guarda de seus filhos, de 1 e 2 anos, para seu ex-marido Kevin Federline, depois do divórcio no ano passado. Britney está lutando pela custódia das crianças, o que vem sendo acompanhado de perto pela impressa. Zoey 101 mostra a vida de uma estudante de um colégio da Califórnia. A quarta e última temporada foi gravada até setembro. Os novos episódios serão transmitidos durante o ano de 2008, disse um porta-voz do canal.