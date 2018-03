Irmã de Britney Spears diz que ser mãe 'é muito divertido'

A mãe adolescente Jamie Lynn Spears, irmã da popstar Britney Spears, exibiu seu bebê em uma entrevista exclusiva publicada na quarta-feira pela revista OK! e disse que ser mãe "é muito divertido". Jamie Lynn, de 17 anos, deu à luz sua filha Maddie Briann em 19 de junho e está criando a menina com seu namorado, Casey Aldridge, na casa deles no Mississippi. "Adoro cuidar dela. É tão divertido! Só tenho vontade de abraçar e beijá-la. Vivo feliz o tempo todo", ela disse à OK!. "Por aqui, todo o mundo está voltado à mesma coisa. O foco é sobre a família, e essa é uma boa maneira de viver", disse ela, falando de seus planos de viver no sul do país. Jamie Lynn, cuja gravidez inicialmente chocou tanto sua família quanto milhões dos fãs jovens de seu programa de TV Zoey 101, na Nickelodeon, disse que ela e Aldridge ainda não marcaram a data de seu casamento. Seu namorado é filho de um operário de uma fábrica de papel no Tennessee, e eles se conheceram na igreja. A notícia de sua gravidez foi anunciada numa entrevista à revista OK! em dezembro passado, e comentava-se que ela teria um contrato de US$ 1 milhão com a revista pela publicação de fotos exclusivas do bebê depois de ela nascer. A revista se negou a comentar seus acordos com celebridades. Jamie Lynn, que passou boa parte da gravidez longe de Los Angeles, no Mississippi e em Louisiana, disse que seu parto foi natural e sem complicações. "Tive uma gravidez perfeita e um parto perfeito. Fui muito abençoada", disse ela à OK!. Ela acrescentou que sonha em ser uma mãe "chofer" de seus filhos. "Eu adoraria ser uma mãe que leva seus filhos a treinos de futebol", disse ela. "Por aqui não se joga futebol, mas eu adoraria ser a mãe que leva e busca as crianças de partidas de softball." Zoey 101, drama de temática escolar rodado na Califórnia, encerrou sua quarta e última temporada em setembro do ano passado, antes de Jamie Lynn Spears anunciar que estava grávida aos 16 anos de idade.