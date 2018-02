Irmã de Britney Spears de 16 anos está grávida A irmã de 16 anos da cantora pop Britney Spears, Jamie Lynn, está esperando um bebê. Ela interpreta uma estudante no seriado de TV "Zoey 101", do canal Nickelodeon. O canal a cabo confirmou uma reportagem que estará na revista de fofocas OK!. "Nós respeitamos a decisão de Jamie Lynn de assumir a responsabilidade nesta situação delicada. Sabemos que este é um momento muito difícil para ela e sua família, e nossa principal preocupação agora é com o bem-estar de Jamie Lynn", disse a Nickelodeon em comunicado enviado à Reuters por email. Aluna do ensino médio que vive na Louisiana, Jamie Lynn Spears teria conhecido o pai de seu bebê, Casey Aldridge, em uma igreja. O agente de Jamie Lynn não estava disponível para comentar. Britney Spears talvez não seja a melhor fonte de conselhos maternos para a irmã mais nova. A artista de 26 anos perdeu a guarda de seus dois filhos, de dois e um ano, para o ex-marido Kevin Federline, após o divórcio no ano passado. "Zoey 101", cuja produção da quarta e última temporada terminou em setembro, gira em torno da história de uma estudante muito teimosa em uma escola da Califórnia. O seriado também é transmitido pela Nickelodeon no Brasil.