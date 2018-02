Irlandês na alma e no sentimento John Ford nasceu Sean Aloysius O"Feeney no Maine, em 1895, numa família de irlandeses. A Irlanda atravessa sua obra. Idealizada, virou um clássico que até pode não ser o melhor Ford, mas talvez seja o mais representativo, como diz Jean Tulard no Dicionário de Cinema - Depois do Vendaval.