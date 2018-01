IRLANDÊS JOHN BANVILLE NA FLIP A Festa Literária Internacional de Paraty terá entre os convidados de sua 11.ª edição, a ser realizada de 3 a 7 de julho, o escritor irlandês John Banville, vencedor do Booker Prize em 2005. Na festa, ele lança Luz Antiga pelo selo Biblioteca Azul, da Globo Livros. É seu 16.º romance e conta a história de um ator em fim de carreira que passa a viver de memórias. Este mês, chega às livrarias pela Rocco Cisne de Prata, segundo de uma série de romances policiais assinada por Banville, de 67 anos, com o pseudônimo de Benjamim Black. A obra é ambientada na Irlanda dos anos 1950. O homenageado desta edição do evento será Graciliano Ramos.