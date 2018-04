Irlanda vai homenagear ator de 'O Gordo e o Magro'

A Irlanda vai ser sede, entre os dias 24 e 27, de encontro de fãs do humorista Oliver Hardy, o Gordo, da série O Gordo e o Magro, morto há 50 anos, vítima de uma trombose cerebral. A reunião está sendo organizada pelo grupo Sons of the Desert (Filhos do Deserto), que adotou como nome o título de um dos filmes mais famosos do ator ao lado de Stan Laurel, o Magro. A Sons of the Desert quer lembrar, em Dublin, os cerca de 400 filmes da dupla. Quando a organização surgiu, o ator ainda estava vivo, em 1953. Hardy será homenageado também na Inglaterra, onde Laurel nasceu em 1890, e nos Estados Unidos, onde nasceu Hardy, em 1892.