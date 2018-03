Iris Stefanelli, a Siri, ganha programa na RedeTV!

Iris Stefanelli, a Siri, que ganhou fama após sua participação na casa do Big Brother Brasil 7 da Rede Globo, foi contratada pela RedeTV! A emissora divulgou um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa, nesta terça, 10, informando que Iris vai entrar na equipe do TV Fama. Ela vai apresentar o programa ao lado de Nelson Rubens e Adriana Lessa. Segundo a emissora, a própria Íris vai falar sobre o novo desafio, durante o TV Fama desta quarta, 11. Logo após o término do BBB-7, em abril, Íris, que cativou o público e ficou conhecida pelo apelido de Siri, ou Caipira, por causa de sua origem como a recatada sacoleira de Tupã que chegou à vitrine nacional do Big Brother, fez um ensaio fotográfico sensual para a revista VIP, sem tirar a roupa. De lá para cá, acabou o namoro com o vencedor do reality show Diego "Alemão" Gasques pouco após o dia dos namorados, data que muitos diziam que seria o fim do romance entre eles. No final do mês passado, Íris assinou contrato para aparecer na capa da revista Playboy de agosto. O site da revista diz que o ensaio fotográfico de Siri, "a BBB7 mais desejada", será o grande presente para o seu leitor no mês de aniversário da publicação.