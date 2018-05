Iraniano vence festival de Sidney O filme iraniano A Separação, do cineasta Asghar Farhadi, ganhou ontem o prêmio da competição oficial do Festival de Cinema de Sidney. Na cerimônia, o presidente do júri, o diretor de cinema Chen Kaige, declarou que o filme, um drama que narra o fim de um casamento e a decisão de um deles de abandonar Irã, é uma mostra de "extrema coragem". O longa-metragem iraniano, que concorreu com outros doze filmes, já havia sido premiado em fevereiro, ao ganhar o Urso de Ouro e duas estatuetas de prata no Festival de Berlim. O evento teve menção honrosa ao filme Cairo 678, dirigido por Mohamed Diab, e que aborda a violência sexual no Egito.