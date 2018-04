Iraniana Nobel da Paz é processada por causa de livro A iraniana Shirin Ebadi, advogada de direitos humanos e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2003, foi processada na quinta-feira por um escritor por descumprir um acordo para a publicação de um livro em conjunto. Primeira iraniana e primeira muçulmana a receber o Nobel da Paz, Ebadi, segundo a ação movida contra ela, concordou em escrever "A Useful Enemy" (Um inimigo útil) em co-autoria com o analista político Shahir Shahidsaless. De acordo com a ação registrada num tribunal federal em Manhattan, Shahidsaless está processando Ebadi, pedindo 1,3 milhão de dólares por danos, depois de o agente literário e a editora de Ebadi, Random House, terem recomendado que ela desistisse do acordo, por temer que pudesse prejudicar as vendas futuras de seus outros livros. A ação diz que Shahidsaless desperdiçou um ano e meio trabalhando no livro, já que não conseguirá vendê-lo sem a ajuda da reputação de Ebadi como advogada e ativista dos direitos humanos. Ebadi e Shahidsaless tiveram vários encontros e trocaram emails enquanto trabalharam sobre o livro, segundo a ação. Sally Marvin, representante da Random House, disse que a empresa não dá declarações sobre ações judiciais. Em maio de 2006 a Random House publicou a autobiografia de Ebadi, "Iran Awakening: A Memoir of Revolution and Hope" (Despertar do Irã: memórias de revolução e esperança), que relata como ela se desiludiu com o Irã e que teve recepção positiva em países ocidentais.