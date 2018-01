<i>Rádio Nacional</i>, um musical para reviver bons tempos A Rádio Nacional viveu sua época de ouro nas décadas de 40 e 50. O Brasil era outro. A pobreza existia, mas a chamada ao consumo, não. Eletrodomésticos mal começavam a surgir, a violência não havia tomado o espaço urbano existia esperança num Brasil grande. Se não era bem assim, assim é bom recordar. Para isso, nada melhor do que um musical que faz desfilar exatamente essa doce visão de época bem diante dos olhos do espectador como faz Rádio Nacional, As Ondas Que Conquistaram o Brasil, musical que ganhou fãs ardorosos entre o público carioca e inicia temporada, na quinta-feira, no Teatro Frei Caneca. Bibi Ferreira assina a supervisão desse espetáculo que tem roteiro musical do pesquisador João Máximo, executado por quatro músicos, e texto de Fátima Valença. Na direção, Fábio Pillar, que também integra o elenco de 11 atores/cantores com Sylvia Bandeira, Cláudia Vignonne, Luciano Borges e Cacau Gondomar. No roteiro, canções como Aquarela do Brasil, Chiquita Bacana, Nunca e Atire a Primeira Pedra. Certamente é fascinante para o espectador que viveu os tempos áureos da Rádio Nacional entrar numa espécie de máquina do tempo e sentir-se novamente na platéia do programa César de Alencar, por exemplo, viagem que esse espetáculo propicia. "O segundo ato é tomado por esse programa, o que abre espaço para a participação do público, que vibra mesmo. No Rio, era impressionante, parecia show de rock", conta Fábio Pillar. Pelo palco passam ídolos como Dalva de Oliveira e Emilinha Borba, Nelson Gonçalves e Cauby Peixoto, Marlene e Isaurinha Garcia, as irmãs Linda e Dircinha Batista, Orlando Silva e Ângela Maria, entre muitos outros. "Nós não fazemos imitações, mas procuramos captar o tom, a respiração, as pausas, as características de cada um deles", diz Pillar. "Quando o Cauby pergunta que música o auditório quer ouvir, eu sou sempre a primeira a gritar ´Conceição´!" diz Dona Eunice, a espectadora "número 1" do espetáculo. No musical, há ainda uma trama, fictícia, criada por Fátima Valença . O público acompanha flagrantes do dia-a-dia de uma dona de casa e seu marido. Ela vive ligada nas ondas da Rádio Nacional, mas sofre com o marido que chega tarde, diz que estava fazendo ?serão?. Mas uma amiga moderninha, vivida por Sylvia Bandeira, vai mudar o comportamento dessa ?Amélia?. Ao fim, ela será uma das calouras do programa César de Alencar. "As mulheres vibram com a transformação dela." Rádio Nacional - As Ondas Que Conquistaram o Brasil. 140 min. 12 anos. Shopping Frei Caneca (592 lug.). R. Frei Caneca, 569, 6ª andar, (11) 3472-2226. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h30. De R$ 50 a R$ 80. Até 27/5