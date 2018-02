IRÃ VAI PROCESSAR HOLLYWOOD Autoridades iranianas querem processar Hollywood por conta do longa Argo, vencedor do Oscar 2013, considerado um "retrato irreal" do país. A decisão de entrar na Justiça veio depois que um grupo de funcionários da área da cultura e críticos de cinema iranianos assistiram ao filme numa sessão fechada em Teerã, segunda-feira. Em fevereiro, quando o filme ganhou força para ganhar o Oscar, o governo do país afirmou que se tratava de "propaganda pró-CIA e anti-Irã". A imprensa iraniana publicou ontem que a advogada francesa Isabelle Coutat-Peyre está no Irã, para conversar com representantes do governo sobre como e onde abrir o processo. / AP