Irã promove festival em homenagem ao Hezbollah Teerã sediará em novembro um festival internacional de literatura, música e fotografia para "homenagear Sayed Hassan Nasrallah", chefe do Hezbollah, e ressaltar "as verdadeiras dimensões da epopéia" das milícias xiitas da organização no Líbano. "Não podemos comparar esta epopéia com nenhuma outra na história", afirmou Reza Rasouli, secretário do evento, que está sendo promovido por um grupo de organizações culturais. Rasouli disse que serão exibidos "filmes, poesias, histórias, canções, desenhos animados, fotografias, artigos, cartazes e weblogs" que homenagearão a figura de Nasrallah. No início dos anos 80, o Irã fundou com a Síria as milícias xiitas do Hezbollah no Líbano, mesmo que agora negue o fornecimento de armas à organização. As autoridades iranianas comemoraram o cessar-fogo, no mês passado, como uma "vitória" do Hezbollah, e Teerã foi coberta por pôsteres de Nasrallah.