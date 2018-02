Ira! fará show de abertura da Virada Cultural

Os detalhes sobre a Virada Cultural de São Paulo foram divulgados na manhã desta quarta-feira, 7, em coletiva de imprensa na Prefeitura. Os destaques da programação, que tomarão os palcos espalhados pela cidade nos dias 17 e 18, começam com a banda Ira!, que retorna à ativa com os líderes Nasi e Edgard Scandurra. O grupo vai fazer a abertura oficial do evento no Palco Julio Prestes, no dia 17. Por lá também passarão Vanessa da Mata, Luiz Melodia e Baby do Brasil. A Viradinha deixa a Estação da Luz, como foi no ano passado, e segue para a Praça Roosevelt.

Há poucos nomes internacionais, como o do guitarrista Stanley Jordan (20h de sábado), no Palco República. O samba vai ser homenageado em dois espaços: os palcos Luz e Largo General Osório, por atrações como Riachão, Martnália, Almir Guineto, Demônios da Garoa e Osvandinho da Cuica.

O Teatro Municipal continua abrigando shows que revisitam discos clássicos da MPB. Claudette Soares cantará as canções de Trem de Ferro, de 1969, e Fausto Fawcett vai mostrar faixa a faixa de seu álbum de 1987, que trouxe seu hit Katia Flavia.