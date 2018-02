Ira contra os 'traidores do movimento' Desde que estourou comercialmente com Dookie, em 1994, e passou a fazer mais sucesso ainda com músicas mais pop, como Good Riddance (Time of Your Life), o Green Day enfrenta críticas de seus fãs mais radicais. Em geral, acusam a banda de ter "traído o movimento", cedido às pressões do mercado em vez de se manterem puros ao estilo que abraçaram no início da carreira.