Irã cancela tributo a diretor As autoridades iranianas cancelaram uma cerimônia que ocorreria ontem em Teerã para homenagear o diretor Asghar Farhadi, vencedor do Oscar de filme estrangeiro por A Separação. O governo do Irã havia festejado a premiação do cineasta, dizendo ter sido um triunfo sobre o competidor israelense no Oscar de 2012. Entretanto, segundo a agência de notícias Ilna, o evento foi abruptamente descartado logo que as autoridades do país negaram, sem declarar o motivo, uma permissão necessária. Entidades como o Centro de Diretores de Cinema Iraniano e Alto Conselho de Produtores emitiram comunicado criticando o cancelamento do evento. / AP