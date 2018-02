Ira! anuncia que vai continuar sem o vocalista Nasi

Após as declarações de Nasi, vocalista do grupo Ira!, dizendo que deixaria a banda em entrevista publicada na última edição da revista Flash News, na semana passada, o assunto não sai da mídia, entre desmentidos e confirmações. Em entrevista ao JT, o vocalista desmentiu sua saída do grupo e em seguida, mais uma vez na Flash News, disse que abandonaria o Ira!, depoios de ter sido ameaçado com uma faca pelo irmão e empresário Airton Valadão Rodolfo Júnior. Leia mais. Na tarde desta sexta-feira, 14, o grupo Ira! colocou um fim às especulações, divulgando um comunicado por e-mail à imprensa, em que confirma a saída do vocalista. O grupo Ira! é um dos ícones do rock nacional dos anos 80 e conhecido por hits como Envelheço na Cidade. Em 25 anos de existência, a banda lançou neste ano o trabalho Invisível DJ, em CD e DVD. Com a música de tragalho do novo CD, o grupo recebeu uma indicação ao prêmio da MTV, Vídeo Music Brasil de 2007, e disputa na categoria Melhor Clipe do Ano, com o clipe Eu Vou Tentar. Além de Nasi, o Ira! é formado ainda por Edgard Scandurra (guitarra), André Jung (bateria) e Ricardo Gaspa (baixo). Leia a íntegra do comunicado oficial do IRA! Em virtude das dúvidas e incertezas suscitadas pelas seguidas declarações, documentadas na mídia impressa e eletrônica, na qual o cantor Marcos Valadão, também conhecido como "Nasi" anuncia seu desligamento do grupo, nós; Ricardo Gaspa, contrabaixista, Andre Jung, baterista e Edgard Scandurra, guitarrista, declaramos que: Em respeito aos nossos milhares de fãs, aos nossos familiares, ao nosso agente, nossa gravadora, nossa equipe técnica e seus familiares, o IRA! vai continuar. Cumpriremos todos os compromissos profissionais anteriormente assumidos, continuaremos a bem sucedida turnê do álbum "Invísivel DJ", obra que muito nos orgulha e que se encontra no início de sua divulgação. A tristeza e a dor que esse momento provoca nos faz mais fortes e aguerridos. Com quase 26 anos de estrada, sabemos que a garantia da continuidade do grupo sempre residiu na conduta democrática que, independentemente da circunstancial popularidade, ou do papel desempenhado, garantiu direitos, deveres e receitas iguais para todos os membros. A vontade da maioria sempre prevaleceu sobre interesses individuais. Ficar ou sair é uma decisão de foro íntimo, mas é uma decisão absolutamente individual, a continuação do grupo é uma decisão coletiva. Em diversos momentos na nossa história tivemos que nos apresentar em shows sem que um integrante estivesse, por um motivo ou outro, presente. Em nenhum dos shows citados, o público deixou de comparecer ou se entusiasmar com a força do repertório, ou a performance dos que se apresentaram então. Essa é a certeza que temos de que nossa continuação será plena de energia criativa e que novas belas páginas serão escritas na obra do IRA! Quanto aos problemas pessoais pelos quais está passando "Nasi", estamos certos que, com a ajuda de seus familiares, ele os superará.. Repetindo a máxima do nosso metier; o show tem que continuar. Paz, Amor e IRA!,