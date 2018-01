<i>Programa do Jô</i> retoma mesa de debate feminino Afastado do cardápio político há meses, o Programa do Jô se liberta das amarras da legislação eleitoral e retoma nesta segunda-feira a mesa de debate feminino que ficou conhecida como As Meninas do Jô. Consumada a preferência das urnas, o elenco em questão volta a falar sobre o tema naquele cenário, como fazia semanalmente no ano passado. A mesa do dia reunirá Lillian Witte Fibe, Christiana Lobo, Lúcia Hypólito e Ana Maria Tahan. Produtora de Jornalismo do programa, Anne Porlan explica que a equipe só se manteve longe do tema no período pré-eleitoral para evitar qualquer tropeço nas regras do TSE. "Nós lamentamos profundamente (a ausência do assunto) nesse período, mas o programa é solto, as pessoas fazem piadas, a gente não podia correr o risco de engessar as entrevistas sob os critérios impostos pela legislação eleitoral", diz Anne ao Estado. A iniciativa partiu do apresentador, não foi encomendada pela direção da Globo, fala Anne. "O Jô tem liberdade editorial e autonomia." A lei eleitoral é mais rigorosa com a radiodifusão do que com a mídia impressa: as punições vão do direito de resposta a multas e suspensão de sinal da emissora.